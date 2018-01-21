В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел

21.01.2018 07:05

Завтра, 22 января, в Донецке, в 10:00 (по местному времени, которое идентично московскому) на остановочном пункте "Боссе" по ул. Куприна будет проходить траурный митинг, посвященные жертвам теракта 22 января 2015 года.



Напомним, что тогда минометный обстрел накрыл остановку. 8 человек погибли, более 10 были ранены.



Согласно данным Генеральной прокуратуры Украины, обстрел был произведен самими оккупантами Донбасса около 8:30 утра из Куйбышевского района Донецка из миномёта, перевозимого грузовым автотранспортом.



У пропагандистов пророссийской группировки "ДНР" традиционно – своя версия событий. Сначала они утверждали, что били дальнобойные орудия ВСУ. Потом начали рассказывать традиционные сказки о ДРГ...



В связи с траурным митингом 22 января, с 8:00 до12:00, планируется перекрытие движения транспорта по следующим улицам:



— ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;

— ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;

— ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.



В целях обеспечения перевозочного процесса движение пассажирского транспорта маршрутов (№ № 37,50,51,53,79,80, и т. д.), проходящих в районе проведения указанного мероприятия, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов.



Транспортные средства, работающие на городском маршруте № 17, будут осуществлять движение от центра города до ДС "Ул. Туполева" и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.



Работа троллейбусных маршрутов, осуществляющих движение по улице Куприна и трамвайного маршрута №3, будет приостановлена непосредственно перед началом митинга.