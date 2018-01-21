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В КПВВ "Майорск" представителям ОРДО передали освобожденную женщину
Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что сегодня сделан очередной важный шаг в процессе освобождения заложников.
"Как только - но проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников, - сообщила Геращенко. - Эта женщина написала президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования- для освобождения наших заложников".
По словам Геращенко, в ближайшие дни ожидается, согласно договоренности, достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы, передачи украинской стороне нашей военного".
Первый вице-спикер парламента отмечает, что прилагаются все усилия, чтобы очередная волна освобождения наших пленных состоялась как можно быстрее.
Теги: Донбасс, заложники, пункты пропуска, КПВВ, пленные
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