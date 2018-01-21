Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В КПВВ "Майорск" представителям ОРДО передали освобожденную женщину

21.01.2018 17:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В КПВВ "Майорск" представителям ОРДО передали освобожденную женщину

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что сегодня сделан очередной важный шаг в процессе освобождения заложников.

"Как только - но проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников, - сообщила Геращенко. - Эта женщина написала президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования- для освобождения наших заложников".

По словам Геращенко, в ближайшие дни ожидается, согласно договоренности, достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы, передачи украинской стороне нашей военного".

Первый вице-спикер парламента отмечает, что прилагаются все усилия, чтобы очередная волна освобождения наших пленных состоялась как можно быстрее.



Теги: Донбасс, заложники, пункты пропуска, КПВВ, пленные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх