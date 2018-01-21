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В КПВВ произвели задержания почти на 100 тысяч
21.01.2018 08:57
В КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили за минувшие сутки 2 случая нарушений правил перемещения товаров через линию разграничения.
Двумя автомобилями наши соотечественники осуществляли перемещение к неконтролируемой территории грузов шахтного-горного оборудования и косметических средств на общую сумму 97 700 грн. Транспортные средства с грузом передали сотрудниками ГФС для принятия правового решения. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Теги: Донбасс, задержание, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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