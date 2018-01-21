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В Краматорске спасли женщину

21.01.2018 17:01
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В Краматорске спасли женщину

Сегодня, 21 января, вместе со спасателями полицейские успешно провели спецоперацию по спасению жительницы Краматорска.

На линию 102 позвонила женщина, сообщив, что слышит крики о помощи в квартире соседки. Входные двери в жилище были закрыты, поэтому по прибытию на место происшествия патрульные вызвали спасателей. Едва попав в помещение, они увидели, что гражданка, проживающая в этой квартире, лежит на полу и не может самостоятельно подняться.

Между тем, на газовой плите на кухне, где были включены конфорки, уже начали тлеть тряпки. Огонь мог заняться с минуту на минуту. Патрульные ликвидировали очаг возгорания, оказали пострадавший женщине домедицинскую помощь и вызвали медиков.



Теги: Донбасс, Краматорск, спасение, полиция
 
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