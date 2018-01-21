В Краматорске завтра установят патриотический рекорд

21.01.2018 22:00

По инициативе представителей волонтерского движения "Краматорские пчелки" краматорчане и гости города 22 января, в День Соборности Украины, соберут масштабную Карту Единства. Более 400 магнитных пазлов уже ждут участников акции.



Суть акции: участники собирают магнитную Карту Единства размером 4 × 2 метра, состоящую из 8 пазлов-модулей - 1 × 1 метр. Модули, в свою очередь, состоят из 56 пронумерованных пазлов каждый, собираются по 8 локациях соответственно: общественность, власть, политические партии, волонтеры, религиозные конфессии, предприниматели, образование, ветераны. Каждая локация имеет своего координатора, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



У каждого участника акции будет возможность зарегистрироваться и получить трехзначный номер (1 цифра - номер модуля, 2 - номер строки, 3 - номер в строке), далее получить "собственный" пазл, сфотографироваться с ним, установить его на модуль карты, а затем получить сертификат об участии в акции.



Предварительный сбор пазлов в модуле и регистрация участников будет проводена в два этапа: 22 января в 10:00 возле памятника Т.Г.Шевченко после торжественного возложения цветов, посвященных Дню Соборности Украины, а в 17:00 - в домиках на площади Мира.



Торжественная церемония складывания из модулей Карты Единства состоится в 18:00 возле памятника Т.Г.Шевченко.