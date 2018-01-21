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В местах развода сил и средств на Донбассе – стрельба и колючая проволока
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 20 января), районах развода сил и средств на Донетчине и Луганщине – неспокойно.
Так, 19 января, находясь в подконтрольном боевикам "ДНР" Петровском, члены патруля Миссии слышали 13 очередей из стрелкового оружия в 2–3 км к юго-юго-западу (определить, на участке разведения или за его пределами, не удалось).
Со своей позиции примерно в 1 км к западу от участка н. п. Золотое-2/"Карбонит", наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в 8 км к юго-юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения в районе Золотого).
Осуществляя патрулирование в пределах участка разведения примерно в 600 м к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии впервые увидела полосу колючей проволоки к востоку от дороги, проходившую в поле примерно на 200 метров в востоко-юго-восточном направлении.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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