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В Минобороне сообщили, где вчера силы АТО понесли потери

21.01.2018 13:13
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В Минобороне сообщили, где вчера силы АТО понесли потери

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк подтвердил информацию о том, что в зоне АТО за минвшие сутки боевые травмы получили 4 украинских воинов, а ранение – один (т.н санитарные потери).

"Во время длительного обстрела наших позиций в районе Новоселовки Второй получили поражения и боевые травмирования четыре защитника Украины, еще один военнослужащий был ранен вблизи Водяного. Наших защитников оперативно эвакуировали в военные госпитали. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - заявил полковник Гуцуляк.

Напомним, что 20 января противник 6 раз нарушил режим тишины.

Напомним, что была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало текущих суток.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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