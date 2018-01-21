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В Минобороне сообщили, где вчера силы АТО понесли потери
21.01.2018 13:13
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк подтвердил информацию о том, что в зоне АТО за минвшие сутки боевые травмы получили 4 украинских воинов, а ранение – один (т.н санитарные потери).
"Во время длительного обстрела наших позиций в районе Новоселовки Второй получили поражения и боевые травмирования четыре защитника Украины, еще один военнослужащий был ранен вблизи Водяного. Наших защитников оперативно эвакуировали в военные госпитали. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - заявил полковник Гуцуляк.
Напомним, что 20 января противник 6 раз нарушил режим тишины.
Напомним, что была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало текущих суток.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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