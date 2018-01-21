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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали количество переселенцев

21.01.2018 10:45
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В ОРДО назвали количество переселенцев

По данным, озвученным представителями пресс-службой т.н. "уполномоченного по правам человека" в пророссийской группировке "ДНР", с начала военного конфликта вынужденными временными переселенцами на неподконтрольной части Донетчины зарегистрированы 7882 человека.

Среди них - 2027 детей возрастом до 18 лет. В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) уверяют, что открыли 63 пункта временного размещения, из них 55 функционируют, 8 – остаются в резерве. В указанных ПВР проживают 1568 человек, в том числе 301 несовершеннолетний ребенок. Еще 5162 человека проживают в жилом фонде ОРДО (в том числе 1505 детей возрастом до 18 лет).

Напомним, что по последним данным Минсоцполитики Украины, в Украине зарегистрировано около 1,5 млн. переселенцев. ВПЛ, зарегистрированные в ОРДО, в это число не входят.



Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, переселенцы, ВПЛ, ОРДО
 
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