Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО активизировались разведчики

21.01.2018 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО активизировались разведчики

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военно-политическое руководство РФ наращивает потенциал сил специальных операций, в т.ч. за счет наработки их командным составом боевого опыта на территории оккупированного Донбасса.

"С начала этого года на должности т.н. "советников командиров частей и подразделений" 1 и 2 АК российско-оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки подразделений специального назначения, - отмечают в ГУР. - В частности, вновь прибывшими "русскими советниками" особое внимание в боевой и оперативной подготовке российских оккупационных войск уделяется отработке вопросов повышения их мобильности и разведывательного обеспечения. Характерным признаком указанного является активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп против сил АТО на разных участках вдоль линии соприкосновения".



Теги: Донбасс, разведка, АТО, оккупанты, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх