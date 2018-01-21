- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских18:12
- Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины18:05
- Авдеевка послала сигнал высшим силам17:45
- В КПВВ "Майорск" представителям ОРДО передали освобожденную женщину17:44
В зоне АТО активизировались разведчики
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военно-политическое руководство РФ наращивает потенциал сил специальных операций, в т.ч. за счет наработки их командным составом боевого опыта на территории оккупированного Донбасса.
"С начала этого года на должности т.н. "советников командиров частей и подразделений" 1 и 2 АК российско-оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки подразделений специального назначения, - отмечают в ГУР. - В частности, вновь прибывшими "русскими советниками" особое внимание в боевой и оперативной подготовке российских оккупационных войск уделяется отработке вопросов повышения их мобильности и разведывательного обеспечения. Характерным признаком указанного является активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп против сил АТО на разных участках вдоль линии соприкосновения".
Теги: Донбасс, разведка, АТО, оккупанты, ГУР
- Окупанти Донбасу втратили 13 вояк "200" та "300"
- Війна на Донбасі: шокуючі данні україньскої розвідки
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- За дві доби у окупантів Донбасу - 24 загиблих та 37 поранених
- Російських військовослужбовців не пускають з Донбасу додому
- Українська розвідка повідомила про значні втрати окупантів Донбасу
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- Как жителям Луганщины получить банковские услуги у линии соприкосновения18:22
- В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских18:12
- Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины18:05
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании19:31
- Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений19:22
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- Как жителям Луганщины получить банковские услуги у линии соприкосновения18:22
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке