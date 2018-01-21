- Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины20:49
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских18:12
- Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины18:05
- Авдеевка послала сигнал высшим силам17:45
В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских
Сегодня, 21 января, по данным пресс-центр штаба АТО, ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Зато оккупанты Донбасса обстреляли мирное население.
"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - отмечается в вечерней сводке пресс-центра.
"Однако, по нашей оперативной информации, боевики НВФ ОРДО, в обеденное время, в районе КПВВ "Еленовка", который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории ОРДО, обстреляли автобус с гражданскими лицами, - сообщает пресс-центр. - В результате инцидента, по словам людей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один - получил ранения. Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в глазах мирового сообщества и гражданского местного населения на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей".
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"
- Потери украинских воинов за сутки: есть погибшие и раненые
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО
- Бойня в зоне АТО: стали известные украинские потери
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери
- Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины20:49
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- Как жителям Луганщины получить банковские услуги у линии соприкосновения18:22
- В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских18:12
- Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины20:49
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании19:31
- Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений19:22
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке