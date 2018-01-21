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Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских

21.01.2018 18:12
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В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских

Сегодня, 21 января, по данным пресс-центр штаба АТО, ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Зато оккупанты Донбасса обстреляли мирное население.

"По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - отмечается в вечерней сводке пресс-центра.

"Однако, по нашей оперативной информации, боевики НВФ ОРДО, в обеденное время, в районе КПВВ "Еленовка", который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории ОРДО, обстреляли автобус с гражданскими лицами, - сообщает пресс-центр. - В результате инцидента, по словам людей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один - получил ранения. Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в глазах мирового сообщества и гражданского местного населения на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей".



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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