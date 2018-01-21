Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе

21.01.2018 07:37

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 20 января), в ОРДО обнаружены траншеи на месте возможного повреждения кабеля мобильного оператора "Vodafone Украина".



"18 января в неподконтрольном правительству районе команда Миссии видела траншеи, наличие которых наблюдатели фиксировали ранее, в ноябре 2017 года, рядом с железнодорожными путями на западной окраине пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка). СММ не удалось установить, связаны ли эти траншеи с повреждением оптоволоконного кабеля", - отмечается в отчете.



Сообщается также, что СММ содействовала соблюдению режима прекращения огня и осуществляла его мониторинг по обе стороны от линии соприкосновения для обеспечения проведения ремонтных работ на оптоволоконном кабеле примерно в 2 км к северо-западу от блокпоста "ЛНР", расположенного к юго-востоку от моста возле г. Счастье (20 км к северу от Луганска). 19 января Миссия верифицировала, что в результате ремонтных работ было возобновлено предоставление услуг мобильной связи в неподконтрольных правительству районах Луганской области.



Напомним, что С 11 января в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей предоставление услуг мобильной связи "Vodafone Украина" было прекращено.



С того времени "связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, делая всё для того, чтобы связь "Vodafone Украина" не вернулась на оккупированную часть Донетчины.

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