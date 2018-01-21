Вооруженные члены "ДНР" мешали передвижению СММ ОБСЕ

21.01.2018 17:29

С новым случаем ограничения свободы передвижения столкнулись на оккупированном Донбассе представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



"Четыре вооруженных члена "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к некоторым частям места размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе", - говорится в последнем (по времени) отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 20 января).