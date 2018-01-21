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Архив - Донецкая область

Вооруженные члены "ДНР" мешали передвижению СММ ОБСЕ

21.01.2018 17:29
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Вооруженные члены "ДНР" мешали передвижению СММ ОБСЕ

С новым случаем ограничения свободы передвижения столкнулись на оккупированном Донбассе представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Четыре вооруженных члена "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к некоторым частям места размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе", - говорится в последнем (по времени) отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 20 января).



Теги: Донбасс, ДНР, оккупанты, СММ ОБСЕ, ОРДО
 
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