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Вооруженные члены "ДНР" мешали передвижению СММ ОБСЕ
21.01.2018 17:29
С новым случаем ограничения свободы передвижения столкнулись на оккупированном Донбассе представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Четыре вооруженных члена "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к некоторым частям места размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе", - говорится в последнем (по времени) отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 20 января).
Теги: Донбасс, ДНР, оккупанты, СММ ОБСЕ, ОРДО
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