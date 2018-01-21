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Архив - Донецкая область

Возврат Донбасса: сделан оптимистический прогноз

21.01.2018 16:30
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Возврат Донбасса: сделан оптимистический прогноз

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак считает, что ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вскоре могут вернуться в состав Украины.

В интервью Радио Свобода Грымчак отметил: "Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе…. Последние три года этого в планах (генсека ООН – прим. ред.) не было… В этом году - есть".

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Теги: Украина, Донбасс, ООН, ОРДЛО
 
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