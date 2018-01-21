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ВСУ и МККК продолжат вместе спасать Донбасс
Вооруженные силы Украины готовы продолжать сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста в решении ключевых гуманитарных вопросов на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманом.
"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между Вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движение через линию столкновения, в частности через КПВВ "Золотое" и через мост вблизи Станицы Луганской", - сказал Муженко.
Он подчеркнул, что ВСУ сделают всё возможное, чтобы защитить критически важные для людей на оккупированных территориях объекты инфраструктуры.
"Разрушение таких объектов не только представляет опасность для украинских военных, но и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения", - добавил начальник Генштаба.
В свою очередь Эшлиман заявил, что МККК продолжит оказывать помощь в поиске и идентификации украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий на востоке Украины, а также в организации их обмена и возвращения домой.
Теги: Донбасс, безопасность, Красный Крест, сотрудничество, ВСУ
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