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Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак сделал ряд громких заявлений касательно ВПЛ.
В интервью Радио Свобода Грымчак заявил, что официально зарегистрировано "условно 1,5 миллиона" ВПЛ. "Я думаю, что еще где-то миллион, а может, и все два, которые не зарегистрированы", - отметил он.
"Все люди, кого я знаю из Донецка, никто не зарегистрирован. Я сам донецкий - я не зарегистрирован как ВПЛ, - рассказал заместитель министра. - Я отказался от этого статуса. Сказал, что я на своей земле".
По словам Грымчака, МинВОТ было создано "для того, чтобы ликвидировать ВПЛ". Он напомнил, что за последние два месяца Кабмин принял две важные программы. "Это была стратегия, условно говоря, реинтеграции ВПЛ в местные общины. Я так упрощенно называю. С точки зрения нашего правительства и власти вообще, мы считаем, что ВПЛ не является проблемой для местных общин, - пояснил замминистра. - Они, наоборот, является усилением общин. Это увеличивает потенциал общин. Ибо довольно значительная часть людей, которые переехали - это высокообразованные, бизнесмены, активные люди. То есть сегодня мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины".
"Взамен будут просто граждане Украины, которые приехали и живут так, как они считают нужным, - продолжает Грымчак. - У нас есть большая проблема, которая касается не только ВПЛ. В том числе и трудовых мигрантов. Они не имеют права голоса. И те предложения, которые предлагаются нашими правозащитниками, не учитывают опыт, который имеют политики в нашей стране, как у нас целыми автобусами люди ездят и голосуют. У нас на сегодняшний день люди голосуют по месту регистрации. Но у нас регистрация довольно тяжелая. Почему? Даже не столько зарегистрировать, сколько потом лишить человека этой регистрации, если он уехал. Если человек написал, что хочет там выехать, то только через суд. Это целая проблема. Мы хотим упростить это. И опять же, усиливая способность общин сегодня. Это программа принята тоже Кабмином".
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Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ, МинВОТ
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