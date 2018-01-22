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График работы мобильных отделений Ощадбанка с 22 по 26 января на линии разграничения
Опубликован новый график работы мобильных отделений Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Донбасс SOS.
Луганская область:
пгт. Золотое, Попаснянский район −22, 24 и 26 января;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район — 23 января;
пгт. Тошковка-1, Попаснянский район — 25 января.
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.
Донецкая область:
п. Зайцево, КПВВ «Майорск» — 22, 24 и 26 января;
г. Бахмут (ул. Мира,50) — 23 января
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) — 25 января;
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Напомним, в мобильных отделениях сотрудники банка предоставляют широкий спектр банковских услуг: выплата заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), пополнение карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, прием наличности для осуществления платежей и др
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, Донбасс SOS
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