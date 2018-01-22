Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Красный Крест будет помогать искать пропавших в зоне АТО

22.01.2018 21:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Красный Крест будет помогать искать пропавших в зоне АТО

Красный Крест дал подтверждение на свое участие в поиске и идентификации военных, которые были взяты в плен на территории Донбасса, неподконтрольной Украине. 

Во время встречи между главами делегаций Международного комитета Красного креста А. Эшлимана и руководителем генерального штаба В. Муженко должностные лица обговорили подробности будущего сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать поиск пропавших максимально эффективным, а военнопленных можно было как можно быстрее найти и вернуть домой. 

Согласно сообщениям пресс-службы Министерства обороны Украины, ВСУ будет работать вместе с Красным Крестом, чтобы вокруг объектов критической инфраструктуры можно было создавать безопасную зону и обеспечивать движение через линию соприкосновения. Ведь разрушение этих объектов может быть опасно как для военных, так и для местного населения.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, поиск, Красный Крест, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх