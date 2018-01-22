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Красный Крест будет помогать искать пропавших в зоне АТО
Красный Крест дал подтверждение на свое участие в поиске и идентификации военных, которые были взяты в плен на территории Донбасса, неподконтрольной Украине.
Во время встречи между главами делегаций Международного комитета Красного креста А. Эшлимана и руководителем генерального штаба В. Муженко должностные лица обговорили подробности будущего сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать поиск пропавших максимально эффективным, а военнопленных можно было как можно быстрее найти и вернуть домой.
Согласно сообщениям пресс-службы Министерства обороны Украины, ВСУ будет работать вместе с Красным Крестом, чтобы вокруг объектов критической инфраструктуры можно было создавать безопасную зону и обеспечивать движение через линию соприкосновения. Ведь разрушение этих объектов может быть опасно как для военных, так и для местного населения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, поиск, Красный Крест, АТО
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