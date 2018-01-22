Красный Крест будет помогать искать пропавших в зоне АТО

22.01.2018 21:33

Красный Крест дал подтверждение на свое участие в поиске и идентификации военных, которые были взяты в плен на территории Донбасса, неподконтрольной Украине.



Во время встречи между главами делегаций Международного комитета Красного креста А. Эшлимана и руководителем генерального штаба В. Муженко должностные лица обговорили подробности будущего сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать поиск пропавших максимально эффективным, а военнопленных можно было как можно быстрее найти и вернуть домой.



Согласно сообщениям пресс-службы Министерства обороны Украины, ВСУ будет работать вместе с Красным Крестом, чтобы вокруг объектов критической инфраструктуры можно было создавать безопасную зону и обеспечивать движение через линию соприкосновения. Ведь разрушение этих объектов может быть опасно как для военных, так и для местного населения.

Источник: http://zi.dn.ua