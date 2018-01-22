Миссия ОБСЕ может закончиться в марте 2018 года,- Хуг в Мариуполе

22.01.2018 19:48

Мариупольцы выпили кофе и задали вопросы представителям ОБСЕ.



Сегодня на территории свободного пространства “Халабуда” прошла встреча мариупольской громады с наблюдателями ОБСЕ. На мероприятие пришли мариупольские общественники и представители прессы. Общение проходило в более неформальной обстановке и не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и давать прямые цитаты спикеров.

С речью выступил председатель специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он обозначил тему встречи как “Факты имеют значение”. Сопровождая свою речь схематическими рисунками, Хуг ознакомил присутствующих со структурой Миссии. Также он рассказал, что работу Миссия начала еще до начала конфликта на Востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению Украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц.

По словам Хуга, основными задачами СММ является констатация фактов, составление отчетов и установление диалога на местах. Также было сказано, что изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ. Александр Хуг напомнил, что умения членов СММ вступать в диалог помогло представителям Миссии освободить из плена восьмерых своих сотрудников.

Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 г. и нужно совместное решение всех членов о продолжении ее работы.

Не забыл председатель специальной миссии ОБСЕ в Украине упомянуть и о том, что критикуют Миссию две стороны противостояния, останавливают патрули и открывают огонь по БПЛА, потому что есть что скрывать. По его словам, в прошлом году было зафиксировано 2 422 нарушения продвижения патрулей ОБСЕ и 4065 раза было зафиксировано пребывание военной техники в тех местах, откуда она должна быть отведена. По поводу патруля Хуг рассказал, что в среднем это 2 автомобиля и от 6-8 наблюдателей.

Отвечая на вопрос о наборе в ОБСЕ, Хуг рассказал, что человек должен изъявить свое желание о работе в СММ в своей стране, дальше государство предлагает список кандидатов в штаб Миссии в Вене, там заявления проверяются — затем список пересматривается в СММ. СММ проверяет снова, а затем человек может составить контракт со своим государством и получает за работу выплаты.

Участникам мероприятия предложили написать “Письма мира” украинцам, находящимся на той стороне линии разграничения.



Как стало известно, на данный момент в Мариуполе пребывает 130 сотрудников ОБСЕ, 90 из которых иностранцы. Они работают на территории площадью 7,5 тыс. км. около линии разграничения. В их распоряжении находятся 2 видеокамеры (в Широкино и на запад от Пищевика).



Командир патруля ОБСЕ, гражданин США из штата Техас по имени Стефан рассказал о работе наблюдателя из первых уст. Он поведал, что в прошлом он работал журналистом, освещал военные конфликты во многих странах, был на Майдане и позже вернулся в Украину уже в качестве наблюдателя ОБСЕ. Это его пятый конфликт, на котором ему доводилось работать. По его словам членами патруля являются люди разных возрастов и профессий.

Стефан отметил, что он доверяет россиянам, которые работают вместе с ним, потому что они хорошие опытные специалисты и вместе они пережили много сложных и опасных ситуаций.

Говоря об объективности составления отчетов, он подчеркнул, что отчет пишется всеми членами патруля и никто не сможет влиять на объективность.

Также Стефан говорил о том, что наблюдатели четко понимают, где факты (то, что они видели своими глазами) и где слухи (то, что они слышали от других людей, но не могут перепроверить) и в отчетах указывают на это. Отвечая на вопрос о наличии российских военных на той стороне Стефан ответил, что не знает точно, т.к. у него нет возможности требовать военный билет.

Интересовались присутствующие у наблюдателя некоторыми резонансными моментами, в которых участвовали наблюдатели ОБСЕ, к примеру, о дружеском приветствии одного из них с боевиками при передаче тел погибших. Стефан ответил о том, что были рекомендации от руководства о том, чтобы подобных инцидентов не было. Добавил он и то, что бывали моменты, когда его самого дружески обнимали воюющие по обе стороны люди, шутя интересуясь: “Жив ли он еще”.

Источник: https://www.0629.com.ua