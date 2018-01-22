Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ

22.01.2018 16:40

Внутренне перемещенные лица смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания в принимающих общинах, - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Отмечается, что 17 января Кабмин принял решение о внесении изменений в Порядок формирования фондов жилья для временного проживания и Порядка предоставления и пользования жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 31 марта 2004 № 422.



Постановление принято в рамках выполнения "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года" одобренной Правительством Украины 15.11.2017 г.. № 909-р, разработчиком которой является МинВОТ.



"Благодаря изменениям, ВПЛ смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания в принимающих общинах. Также, упрощена процедура сбора необходимых документов для постановки на учет и получения жилья. Отныне лица, которые заинтересованы в получении временного жилья, в том числе ВПЛ, вместо справки о составе семьи также могут предоставить документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении ребенка, удостоверение опекуна)", - сообщает профильное ведомство.



Также право на получение жилья во временное пользование получили переселенцы, имеющие в собственности жилые помещения на подконтрольной правительству Украины территории, не пригодные для проживания. Для этого нужно предоставить справку о признании такого помещения таким, что не соответствует санитарным и техническим требованиям, выдаваемой органами местной власти.