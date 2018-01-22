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Покровск: Взрыв на шахте, пострадало двенадцать горняков
Сегодня на крупнейшем угольном предприятии Украины ПАО ШУ «Покровское», которое расположено в Донецкой области, произошел взрыв газа метана. Серьезно пострадало семь горняков.
Авария случилась в первую смену. Звено горно-рабочих очистного забоя выполняло наряд. Как стало известно журналистам ZI из собственных источников, во время выемки угля комбайном МБ-410 произошло возгорание воздушно-газовой смеси в 12-й южной БИС лаве. В результате взрыва серьезно обгорело семь человек. Горняки находятся в тяжелом состоянии.
Звено шахтеров работало на воздухо-подающем стволе № 2 (ВПС-2) на глубине 815 метров. Шахтоуправление «Покровское» считается сверхкатегорийным, то есть одним из самых опасных по выбросам газа метана угольных предприятий страны. На месте аварии работают сотрудники ВГСЧ. Всего по непроверенным данным пострадало двенадцать человек.
Шахта создана в 1990 году и в конце декабря прошлого года отметила свое 27-летие. «Город в городе» — такое название закрепилось за предприятием. В «Покровском» работает свыше восьми тысяч человек. Предприятие является градообразующим. Каждая вторая семья в Покровске, так или иначе, связана с этой шахтой.
Теги: Донбасс, шахта, Покровск (Красноармейск)
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