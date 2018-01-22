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Штаб АТО: боевики дважды применили запрещенное оружие
За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает 112-Украина.
"Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Около 23.00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении минувших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям ВСУ", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, враг вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
В штабе сообщили, что в результате обстрелов, на протяжении минувших суток ни один украинский защитник не пострадал.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, оружие, обстрел, АТО
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