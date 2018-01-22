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В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone
Террористы самопровозглашенной «ДНР» потребовали от мобильного оператора «Vodafone-Украина» оплачивать счета за потребленную электрическую энергию, а также прислать специалистов для технического обслуживания оборудования.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в «официальном» обращении так называемого «министра связи ДНР» Яценко в адрес украинской компании. К тому же, «министр» просит Vodafone оказать техническую помощь для восстановления связи на оккупированной территории Донбасса.
«С учетом того факта, что «Vodafone» закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего «МТС-Украина» к своему оборудованию, а также из-за того, что эти оставшиеся специалисты не могут найти решение сложных коммутационных задач, обращаемся с просьбой к «Vodafone» прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР», — просит он. К тому же, Яценко настаивает на том, чтобы украинская компания заплатила за потребленную ею на территории ОРДО электроэнергию.
«Представители украинского оператора должны проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования Республики, в частности, вопрос оплаты электроэнергии», — отметил «министр».
Теги: Донбасс, требование, мобильная связь, ДНР
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