В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно

22.01.2018 17:20

За средства городского бюджета в Мариуполе планируют застраховать демобилизованных участников АТО, а также членов семей погибших бойцов, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба городского совета, добровольное медицинское страхование на 2018 год для солдат проводится муниципалитетом.

Предварительно в страховой полис войдут услуги на амбулаторно-поликлиническую помощь, госпитализацию, стационарное и экстренное стоматологическое лечение.

«Для оформления медицинской страховки демобилизованным участникам АТО и членам семей погибших участников АТО необходимо подать заявление с полным пакетом документов в районный территориальный отдел по работе с гражданами департамента социальной защиты населения городского совета по адресу: Центральный и Приморский районы - пр. Металлургов, 35, Кальмиусский район - ул. Чукарина, 17, тел. 47-60-06, Левобережной район - пр. Победы, 16, тел. 22-31-95», - сказано в сообщении.

Для оформления медицинской страховки за счет местного бюджета участники АТО должны предоставить копии и оригиналы следующих документов:

Заявление;

Копия паспорта (1, 2 страницы, прописка);

Копия ИНН;

Копия удостоверения участника АТО;

Копия военного билета с отметкой о демобилизации;

Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для лиц из числа внутренне перемещенных лиц).

В свою очередь семьи погибших бойцов АТО должны предъявить: