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Архив - Донецкая область

В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно

22.01.2018 17:20
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В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно

За средства городского бюджета в Мариуполе планируют застраховать демобилизованных участников АТО, а также членов семей погибших бойцов, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба городского совета, добровольное медицинское страхование на 2018 год для солдат проводится муниципалитетом.

Предварительно в страховой полис войдут услуги на амбулаторно-поликлиническую помощь, госпитализацию, стационарное и экстренное стоматологическое лечение.

«Для оформления медицинской страховки демобилизованным участникам АТО и членам семей погибших участников АТО необходимо подать заявление с полным пакетом документов в районный территориальный отдел по работе с гражданами департамента социальной защиты населения городского совета по адресу: Центральный и Приморский районы - пр. Металлургов, 35, Кальмиусский район - ул. Чукарина, 17, тел. 47-60-06, Левобережной район - пр. Победы, 16, тел. 22-31-95», - сказано в сообщении.

Для оформления медицинской страховки за счет местного бюджета участники АТО должны предоставить копии и оригиналы следующих документов:

  • Заявление;
  • Копия паспорта (1, 2 страницы, прописка);
  • Копия ИНН;
  • Копия удостоверения участника АТО;
  • Копия военного билета с отметкой о демобилизации;
  • Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для лиц из числа внутренне перемещенных лиц).

В свою очередь семьи погибших бойцов АТО должны предъявить:

  • Заявление;
  • Копия паспорта (1, 2 страницы, прописка);
  • Копия ИНН;
  • Копия свидетельства о смерти;
  • Копия удостоверения члена семьи погибшего (или умершего) ветерана войны;
  • Копия документа, подтверждающего родственные связи;
  • Копия свидетельства о рождении ребенка (для страхования несовершеннолетних детей);
  • Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для лиц из числа внутренне перемещенных лиц).


Теги: Донбасс, Мариуполь, страхование, медицина, АТО
 
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