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В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно
За средства городского бюджета в Мариуполе планируют застраховать демобилизованных участников АТО, а также членов семей погибших бойцов, передает MRPL.CITY.
Как сообщает пресс-служба городского совета, добровольное медицинское страхование на 2018 год для солдат проводится муниципалитетом.
Предварительно в страховой полис войдут услуги на амбулаторно-поликлиническую помощь, госпитализацию, стационарное и экстренное стоматологическое лечение.
«Для оформления медицинской страховки демобилизованным участникам АТО и членам семей погибших участников АТО необходимо подать заявление с полным пакетом документов в районный территориальный отдел по работе с гражданами департамента социальной защиты населения городского совета по адресу: Центральный и Приморский районы - пр. Металлургов, 35, Кальмиусский район - ул. Чукарина, 17, тел. 47-60-06, Левобережной район - пр. Победы, 16, тел. 22-31-95», - сказано в сообщении.
Для оформления медицинской страховки за счет местного бюджета участники АТО должны предоставить копии и оригиналы следующих документов:
- Заявление;
- Копия паспорта (1, 2 страницы, прописка);
- Копия ИНН;
- Копия удостоверения участника АТО;
- Копия военного билета с отметкой о демобилизации;
- Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для лиц из числа внутренне перемещенных лиц).
В свою очередь семьи погибших бойцов АТО должны предъявить:
- Заявление;
- Копия паспорта (1, 2 страницы, прописка);
- Копия ИНН;
- Копия свидетельства о смерти;
- Копия удостоверения члена семьи погибшего (или умершего) ветерана войны;
- Копия документа, подтверждающего родственные связи;
- Копия свидетельства о рождении ребенка (для страхования несовершеннолетних детей);
- Копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для лиц из числа внутренне перемещенных лиц).
Теги: Донбасс, Мариуполь, страхование, медицина, АТО
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