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В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги
Врачи и врачи-интерны, которые работают в Покровской районной больнице, а также поликлинике и Родинской городской больнице, могут рассчитывать на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Такое решение приняли депутаты на пятидесятой сессии городского совета.
Что компенсируют?
С нового года медикам будут возмещать оплату электроэнергии, воды и водоотведения, отопления или приобретение твердого топлива, квартплаты и вывоза мусора. Выплата компенсации проводится за счет средств местного бюджета в рамках финансирования, выделенного на эти цели.
Кто имеет право?
Право на компенсацию имеют молодые врачи и врачи-интерны, кроме стоматологов, стаж работы которых не превышает пяти лет. Жилищно-коммунальные услуги компенсируются только за арендованное жилье и при наличии соответствующего договора аренды.
В каком размере?
В первый год работы молодым специалистам компенсируется стопроцентная стоимость ЖКХ. Каждый последующий и до пяти лет — половина стоимости. Врачи-интерны могут рассчитывать на возмещение жилищно-коммунальных услуг только при условии, если прохождение интернатуры осуществляется по заказу медицинского заведения города.
Что для этого надо?
Для того чтобы получить льготы, молодым медикам следует обратиться в Управление социальной защиты населения и предоставить пакет документов. Необходимы личное заявление; копия и оригинал паспорта и идентификационного кода; копию трудовой книжки, заверенную медицинским заведением; справку с места работы для подтверждения трудового стажа в больницах Покровска, Родинского или поселка Шевченко; банковские реквизиты для перечисления компенсации.
Также необходимо при себе иметь квитанции по оплате коммунальных услуг за предыдущий месяц.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, Покровск (Красноармейск)
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