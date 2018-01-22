В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги

22.01.2018 15:45

Врачи и врачи-интерны, которые работают в Покровской районной больнице, а также поликлинике и Родинской городской больнице, могут рассчитывать на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Такое решение приняли депутаты на пятидесятой сессии городского совета.

Что компенсируют?

С нового года медикам будут возмещать оплату электроэнергии, воды и водоотведения, отопления или приобретение твердого топлива, квартплаты и вывоза мусора. Выплата компенсации проводится за счет средств местного бюджета в рамках финансирования, выделенного на эти цели.

Кто имеет право?

Право на компенсацию имеют молодые врачи и врачи-интерны, кроме стоматологов, стаж работы которых не превышает пяти лет. Жилищно-коммунальные услуги компенсируются только за арендованное жилье и при наличии соответствующего договора аренды.

В каком размере?

В первый год работы молодым специалистам компенсируется стопроцентная стоимость ЖКХ . Каждый последующий и до пяти лет — половина стоимости. Врачи-интерны могут рассчитывать на возмещение жилищно-коммунальных услуг только при условии, если прохождение интернатуры осуществляется по заказу медицинского заведения города.

Что для этого надо?

Для того чтобы получить льготы, молодым медикам следует обратиться в Управление социальной защиты населения и предоставить пакет документов. Необходимы личное заявление; копия и оригинал паспорта и идентификационного кода; копию трудовой книжки, заверенную медицинским заведением; справку с места работы для подтверждения трудового стажа в больницах Покровска, Родинского или поселка Шевченко; банковские реквизиты для перечисления компенсации.

Также необходимо при себе иметь квитанции по оплате коммунальных услуг за предыдущий месяц.





