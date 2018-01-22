В Покровске приняли программу поддержки участников АТО

22.01.2018 14:15

В Покровске приняли комплексную программу поддержки участников АТО и членов их семей. Программа рассчитана на четыре года и включает в себя дополнительные социальные гарантии и адресную помощь, которые призваны облегчить жизнь данной категории людей.

Льготы касаются жителей большого Покровска, в который входят город Родинское и поселок Шевченко. В частности участники АТО и члены их семей, а также семьи погибших могут рассчитывать на комплексные медицинские, психологические и социальные услуги.

Кроме того, льготники могут получить услуги по профессиональной реабилитации и трудоустройству. Также данной категории населения предусматривается оказание материальной помощи для решения социально-бытовых проблем и увековечивания памяти погибших.

Программа финансируется за счет средств городского, областного и государственного бюджетов. За справками можно обращаться в Управление социальной защиты населения по телефонам: (06239) 2-06-95, 2-11-59, (095)399-90-55. Или по адресу: город Покровск, улица Почтовая, 22. Также можно написать на электронную почту [email protected]