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Архив - Донецкая область

В Покровске приняли программу поддержки участников АТО

22.01.2018 14:15
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В Покровске приняли программу поддержки участников АТО

В Покровске приняли комплексную программу поддержки участников АТО и членов их семей. Программа рассчитана на четыре года и включает в себя дополнительные социальные гарантии и адресную помощь, которые призваны облегчить жизнь данной категории людей.

Льготы касаются жителей большого Покровска, в который входят город Родинское и поселок Шевченко. В частности участники АТО и члены их семей, а также семьи погибших могут рассчитывать на комплексные медицинские, психологические и социальные услуги.

Кроме того, льготники могут получить услуги по профессиональной реабилитации и трудоустройству. Также данной категории населения предусматривается оказание материальной помощи для решения социально-бытовых проблем и увековечивания памяти погибших.

Программа финансируется за счет средств городского, областного и государственного бюджетов. За справками можно обращаться в Управление социальной защиты населения по телефонам: (06239) 2-06-95, 2-11-59, (095)399-90-55. Или по адресу: город Покровск, улица Почтовая, 22. Также можно написать на электронную почту [email protected]

 

Автор статьи: Елена Еленина, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, участники, поддержка, АТО
 
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