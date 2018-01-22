Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем

22.01.2018 17:44

В самопровозглашенной «ДНР» готовы к приему экспертов из Украины для того, чтобы провести расследование обстрела автобуса с пассажирами в районе пропускного пункта у населенного пункта Оленовка, из-за которого вчера, 21 января, погиб мирный житель. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил глава подконтрольных России донецких террористов Александр Захарченко, комментируя обвинения, которые прозвучали со стороны украинских военных.

«С моей точки зрения это снайперской огонь убил человека под прикрытием пулемета. Предъявленные обвинения считаю безосновательными. Мы уже не один раз приглашали сюда украинских экспертов, да и сейчас к этому готовы. Приезжайте, посмотрите. Но я сильно сомневаюсь в том, что результаты расследования были объективными. Это уже война, и Украина пользуется всеми способами для того, чтобы запугать мирное население», — сказал Захарченко.

Накануне в штабе антитеррористической операции, со ссылкой на оперативные данные, сообщили, что автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. Местные жители, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, заявили, что в результате этих действий один человек погиб, еще один - получил ранения.