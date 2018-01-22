- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса11:52
- В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей10:50
Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем
В самопровозглашенной «ДНР» готовы к приему экспертов из Украины для того, чтобы провести расследование обстрела автобуса с пассажирами в районе пропускного пункта у населенного пункта Оленовка, из-за которого вчера, 21 января, погиб мирный житель. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил глава подконтрольных России донецких террористов Александр Захарченко, комментируя обвинения, которые прозвучали со стороны украинских военных.
«С моей точки зрения это снайперской огонь убил человека под прикрытием пулемета. Предъявленные обвинения считаю безосновательными. Мы уже не один раз приглашали сюда украинских экспертов, да и сейчас к этому готовы. Приезжайте, посмотрите. Но я сильно сомневаюсь в том, что результаты расследования были объективными. Это уже война, и Украина пользуется всеми способами для того, чтобы запугать мирное население», — сказал Захарченко.
Накануне в штабе антитеррористической операции, со ссылкой на оперативные данные, сообщили, что автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. Местные жители, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, заявили, что в результате этих действий один человек погиб, еще один - получил ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
- ПРОРОССИЙСКИЙ ЗОМБОЯЩИК ПУГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ДНР» АМЕРИКАНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ
- Террористы заслали в зону АТО шпиона из Ясиноватой
- В "ДНР" хвастают, что обучать юных пропагандистов приедут "корреспонденты со всего мира"
- Макеевку закаляют
- Казанский о ситуации в ОРДЛО: Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, а просто издевательство
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса11:52
- В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей10:50
- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин08:47
- В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя08:35
- В какой день будущей недели лучше стричься07:45
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?