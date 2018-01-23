Последние новости раздела
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России
23.01.2018 22:02
Первый в этом году «гуманитарный конвой» МЧС России, 73-й по счету, прибудет в оккупированный Донецк 25 января.
В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «В Донецкую Народную Республику 25 января 2018 года прибывает 73-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации», сообщает ДонПресс.
По предварительным данным, «белые грузовики» доставят около 286 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.
Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
Читайте также:
- Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
- В "ДНР" не знают, что привезет 53-й гумконвой
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину
- Из России на Донбасс едет 51-й «гумконвой»
- Гумконвой доставил на Донбасс медикаменты, продукты и пожарное оборудование. Что тушить будут?
- 17 декабря в "республиках" ждут гумконвой из РФ к празднику - консервы, растительное масло и горох
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- Время по-новому: в Facebook придумали замену секундам09:05
- В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины09:00
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- Потеря безвиза: евродипломаты назвали претендентов08:38
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- «Власти» Крыма хотят продать квартиры Коломойского07:40
- Минимальная зарплата: на что хватит прибавки от правительства07:30
- Новая схема аудита: Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок07:10
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Возврат Донбасса: сделан оптимистический прогноз