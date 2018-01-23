Артиллерия ВСУ нанесла огневой удар по позициям "ДНР" на Светлодарской дуге - уничтожен стратегически важный опорник боевиков

23.01.2018 10:31

Подразделения артиллерии ВСУ накрыли блиндажи "ДНР" на Светлодарской дуге на одной из самых важных для боевиков позиции, откуда они регулярно ведут обстрелы подконтрольной Украине территории. Об этом на собственной странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, отметив стратегическую важность для боевиков указанной позиции, которая у местных носит название "Адидас", передает dialog.ua.

Мысягин пишет, что позиция боевиков за время войны принесла много горя украинским бойцам - на минувших выходных подразделения артиллерии сил АТО нанесли ответный удар. Волонтер сообщает, что после обстрела на позициях боевиков "хорошо взлетали и горели бревна, которыми она укреплена в несколько накатов". При этом он подчеркнул, что удар носила не 54-я бригада ВСУ, а так называемая "третья сила", которая после стрельбы осталась незамеченной для террористов и российских военных.