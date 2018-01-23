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Артиллерия ВСУ нанесла огневой удар по позициям "ДНР" на Светлодарской дуге - уничтожен стратегически важный опорник боевиков

23.01.2018 10:31
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Артиллерия ВСУ нанесла огневой удар по позициям "ДНР" на Светлодарской дуге - уничтожен стратегически важный опорник боевиков

Подразделения артиллерии ВСУ накрыли блиндажи "ДНР" на Светлодарской дуге на одной из самых важных для боевиков позиции, откуда они регулярно ведут обстрелы подконтрольной Украине территории. Об этом на собственной странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, отметив стратегическую важность для боевиков указанной позиции, которая у местных носит название "Адидас", передает dialog.ua.

Мысягин пишет, что позиция боевиков за время войны принесла много горя украинским бойцам - на минувших выходных подразделения артиллерии сил АТО нанесли ответный удар. Волонтер сообщает, что после обстрела на позициях боевиков "хорошо взлетали и горели бревна, которыми она укреплена в несколько накатов". При этом он подчеркнул, что удар носила не 54-я бригада ВСУ, а так называемая "третья сила", которая после стрельбы осталась незамеченной для террористов и российских военных.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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