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Где ловит МТС в «ДНР»: Города
В «ДНР» жители продолжают обмениваться адресами и ориентирами, по которым есть вероятность поймать мобильную связь украинского оператора Vodafonе (на неподконтрольных территориях – МТС).
С первым перечнем адресов, а также особенностями «ловли» сигнала, можно ознакомиться в материале «Охота на МТС в Донецке: Где дозванивались 16 января (Адреса)». Дончане отмечают, что связь по данным ориентирам была доступна и по состоянию на 22 января. Как мы уточняли, появление здесь сигнала – не результат восстановления Vodafone в «ДНР», а усиление станций мобильного оператора в подконтрольных Украине Марьинке и Авдеевке, в результате чего сигнал добивает до окраин Донецка.
Ниже приведенный перечень является дополнением к предыдущему и включает в себя не только новые ориентиры по Донецку, но и иные города и поселки, приближенные к линии разграничения, а следовательно – и к действующим станциям Vodafonе.
ДОНЕЦК
Кировский район
микрорайон Текстильщик, магазин «Алло» на ост. «Текстильщик», «ловит вокруг связь, не ахти, но поймать можно»;
микрорайон «Текстильщик», у супермаркета «Обжора», «на Обжоре точно можно поговорить и на мосту на Рутченково».;
станция Рудченково на мосту, «отлично ловит МТС все 5 палочек». С АВ «Южный» (Золотое Кольцо) на трамвае №8 доехать до ост. Рутченково, на самой высокой точке моста ловит связь, время в пути 30-40 минут;
ул. Кирова (после пересечения с ул. Отрадная), напротив автозаправки, возле будки железнодорожников
ул. Кирова, 451 (возле магазина «Прогресс»);
ул. Абакумова ближе к пересечению с ул. Джанкойской
ул. Бирюзова, 60;
ул. Бирюзова, остановка Водокачка на «Бирюза-2»
ул. Бирюзова, въезд в гаражный кооператив «Бирюза-2» со стороны полей
поселок Старомихайловка (примыкает к линии разграничения), «на улице Чапаева очень хорошо ловит»
Петровский район
остановка больницы №14;
ул. Архитекторов, 20 (детский сад № 14, возле ворот на территорию ДС);
ул. Добровольского, д.1, 3, 5, 7 – с торцов домов от «Амстора», гаражный кооператив «Старт» (Добровольского, 7);
остановка «Амстор» (ул. Добровольского), ехать с АС «Центр» (Яма) на маршрутке №42а или автобусе №42, транспортное сообщение каждые 7-10 минут до 20:00 . «После перезагрузки телефона,4 кубика приема МТС. Прямо на площадке автостоянки, напротив входа в "Амстор". Люди были, звонили тоже. Но мобильный интернет не тянет. Рядом есть кафе "Элит" с wi-fi». «Я сидела в кафе "Элит", установила новый Вайбер – а другой человек сидел в машине через 100 метров, словил смску от МТС и приехал мне продиктовал»
ул. Петровского, заправка «Лукойл» после «Амстора»
ул. Петровского, поселок «Трудовские» (район рынка, автостанция и далее). Но поселок примыкает к линии фронта
Киевский район:
Железнодорожный вокзал. Связь есть в районе рынка, ближе к вокзалу. Но сигнал не четкий, «нужно ловить». Также есть сигнал за переходом ул. Артемовская, остановка автобусов №6-а и №6-б;
край ул. Стратонавтов (ближе к пос. Веселое).
Куйбышевский район:
пос. Горняк, «ул. Ялтинская со 2 по 12 дом ловит идеально. Это последняя улица Куйбышевского района».
МАКЕЕВКА
на севере города, микрорайон Строитель (к-7) на верхних этажах;
квартал Железнодорожный, «прием возможен из домов, окнами выходящих на посадку».
ГОРЛОВКА и ГОРЛОВСКАЯ ТРАССА
Горловка, возле магазина «Галактика» (бывший «Эпицентр»)
по Горловской трассе около поворота на Енакиево;
пос. Пантелеймоновка (по Горловской трассе);
пос. Красный Партизан. «На трассе к Красному Партизану (1 км от блокпоста на выезде из Ясиноватой) отличный сигнал, даже мобильный интернет тянет»
ЯСИНОВАТАЯ
микрорайон «Зорька» на выезде из Ясиноватой в сторону пос. Красного Партизана (Горловка), это конечная маршрута автобуса №106 («Ясиноватая – Донецк»)
остановка «Налоговая» на выезде с Ясиноватой (автовокзал, стоянка маршрута №106);
напротив стеллы «Ясиноватая» хороший сигнал;
«Ясиноватая, где машиностроителей, МТС. Киевстар в Ясиноватой поймать еще легче»;
«Ясиноватая ЖД-вокзал и автовокзал связь МТС 100%».
КПП «АЛЕКСАНДРОВКА» («ДНР»), пос. Александровка, район «Каргилл»
«связь зависит от телефонного аппарата», «у кого-то берет, у кого-то нет»
пос. ЕЛЕНОВКА
возле автозаправки
ДОКУЧАЕВСК
в городе связи Vodafone нет с 2015 года, поэтому места, где ловит связь, знает каждый житель;
по ул. Центральной – здание бывшего исполкома, музыкальная школа;
на перекрестке ул. Щорса и ул. Комсомольской;
по ул. Комсомольская, жители называют данное место «переговорный пункт»;
ул. Комсомольская, напротив ясли-сад;
«Водафон точно ловит на бетонке – вернее, бывшей бетонке, ее заасфальтировали недавно. Это дорога за микрорайоном, на окраине города, практически на въезде».
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
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