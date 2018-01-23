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"Людям нужна связь с Украиной..." - в Сети опубликовано видео из Горловки, как местные жители едут на окраину города позвонить в Украину. ВИДЕО

23.01.2018 13:37
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"Людям нужна связь с Украиной..." - в Сети опубликовано видео из Горловки, как местные жители едут на окраину города позвонить в Украину. ВИДЕО

В Сети опубликовано видео о том, как после отключения сигнала мобильного оператора Vodafone жители Горловки пытаются осуществить звонок по мобильному телефону. Кадры опубликовал на одном из видеохостингов пользователь с именем Михаил Светлов, снимающий ролики о жизни в оккупированной Горловке.

Выяснилось, что жители города собираются в одном из немногих мест, где связь Vodafone еще ловит. Указанное место находится в жилом массиве Строителей у автобусной остановки по улице Жукова. Видео было снято и опубликовано во вторник, 22 января.

Отмечается, что связь есть только на этом маленьком участке между дорогой и супермаркетом, выходя на который "сразу "сыпятся" СМС-сообщения о пропущенных звонках и т.п.". "Люди едут со всех концов города. Людям нужна связь с Украиной", - написал автор видео.

После отключения сигнала боевики пытались спровоцировать увеличение продаж местного оператора "Феникс", однако оборудование сети не выдержало нагрузки и стало работать со значительными перебоями. Сейчас специалисты компании Vodafone пытаются восстановить связь на оккупированном Донбассе.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня среды, 11 января.



Теги: Украина, Донбасс, Горловка, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
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