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Архив - Донецкая область

Наблюдатели ОБСЕ могут навсегда покинуть оккупированный Донбасс: Хуг объяснил, почему СММ фактически должна закончить работу

23.01.2018 08:59
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Наблюдатели ОБСЕ могут навсегда покинуть оккупированный Донбасс: Хуг объяснил, почему СММ фактически должна закончить работу

Срок работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины заканчивается в марте 2018 года и нужно общее решение всех членов о его продлении. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг анонсировал, что срок действия СММ на территории Донбасса завершается в марте 2018. Данное заявление прозвучало в Мариуполе во время встречи с местными общинами, передает "Диалог.UA".

"Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года и нужно общее решение всех членов о его продлении", - отметили в СММ. Кроме того, Хуг напомнил, что свою работу Миссия начала еще до начала вооруженного конфликта на востоке страны 21 марта 2014 по приглашению украинской стороны и это решение поддержали 57 стран-участниц.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Луганская область, ОБСЕ, СММ ОБСЕ
 
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