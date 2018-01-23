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Архив - Донецкая область

Обстрелян Докучаевск. Боевики обвиняют ВСУ

23.01.2018 07:24
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Обстрелян Докучаевск. Боевики обвиняют ВСУ

Российские боевики провоцируют и обвиняют ВСУ в обстрелах. Про это сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на украинский штаб. Террористы из пророссийской военнизированной организации "ДНР" в очередной раз обстреляли оккупированный город Докучаевск, который находится под их временным контролем.

Однако российская пропаганда обвинила в этом ВС Украины. В штабе АТО заявили, что после обстрела появилась непроверенная информация про пострадавших из числа местного мирного населения. Украинцы во время слежения за сепаратистско-террористическими группировками заметили, что во время обстрела наших позиций из минометов 82-го калибра боевики атаковали как силы АТО около Новотроицкого, так и захваченный ими Докучаевск.
ВСУ попросили не вестись на дезинформацию террористов



Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел, боевики
 
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