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Обстрелян Докучаевск. Боевики обвиняют ВСУ
Российские боевики провоцируют и обвиняют ВСУ в обстрелах. Про это сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на украинский штаб. Террористы из пророссийской военнизированной организации "ДНР" в очередной раз обстреляли оккупированный город Докучаевск, который находится под их временным контролем.
Однако российская пропаганда обвинила в этом ВС Украины. В штабе АТО заявили, что после обстрела появилась непроверенная информация про пострадавших из числа местного мирного населения. Украинцы во время слежения за сепаратистско-террористическими группировками заметили, что во время обстрела наших позиций из минометов 82-го калибра боевики атаковали как силы АТО около Новотроицкого, так и захваченный ими Докучаевск.
ВСУ попросили не вестись на дезинформацию террористов
Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел, боевики
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- Вновь жертвы! В зоне АТО погиб боец ВСУ07:30
- Обстрелян Докучаевск. Боевики обвиняют ВСУ07:24
- Красный Крест будет помогать искать пропавших в зоне АТО21:33
- Покровск: Взрыв на шахте, пострадало двенадцать горняков20:31
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