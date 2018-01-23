В АТО наступила долгожданная тишина

23.01.2018 21:46

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с начала суток, 23 января 2018 года, вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении. Как отмечается, подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.