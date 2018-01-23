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Архив - Донецкая область

В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки

23.01.2018 15:26
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В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки

Один из телеканалов в оккупированной части Донецкой области распространяет классическую байку об «американском участии» в событиях на Донбассе. Об этом сообщает from-ua.
«…Американские военнослужащие регулярно и давно бывают в АТО и рассматривается возможность их участия непосредственного в бд», – цитируется пропагандистская дезинформацию одного из телеканалов «ДНР».
Отмечается, что в качестве источника телеканал назвал безымянного представителя «военной разведки «ДНР».
Показательно, что боевики так и не уточнили – с какой целью мифические американские военные ездят на оккупированный российскими бандами Донбасс.



Теги: Донбасс, слухи, оккупация, ДНР
 
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