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В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»
За три года после трагедии, произошедшей в микрорайоне «Восточный», в Мариуполь вернулось 98% эвакуировавшихся мариупольцев. Вернувшиеся жители недавно приступили к восстановлению жилья.
Об этом MRPL.CITY сообщил председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин, уточнив, что до сих пор поступают обращения от возвратившихся горожан за материальной помощью в восстановлении жилья.
По информации Виктора Очеретина, одни из последних заявлений от мариупольцев поступили в конце декабря прошлого года. На данный момент жильцу дома на улице Киевская, 7, которого не было в Мариуполе два года, выделена помощь и восстановлено остекление окна на сумму около 1500 грн. Также выделены средства в размере 7 тыс. 500 грн. на ремонт жильцам квартиры № 139 дома на улице Киевская, 62. Они обратились дополнительно после проведения восстановительного ремонта поврежденной комнаты, попросив также помощь на ремонт кухни. В этом же доме при содействии ДРЖКИ будет произведен ремонт в квартире № 140.
По информации председателя КСН «Восточный» Валентины Пыжиковой, на момент обстрела на территории микрорайона проживало 13 777 взрослых и 1 512 детей. В первые две недели, начиная с момента обстрела 24 января 2015 года, из микрорайона эвакуировалось более 1500 человек. Валентина Пыжикова уточнила, что в основном это семьи, у которых был транспорт и деньги для найма жилья в других районах Украины, а также многодетные семьи. Из них большинство вернулись, в основном это мариупольцы, которые не смогли трудоустроиться и обзавестись постоянным жильем в других регионах.
По информации комитета самоорганизации населения «Восточный», помимо перечисленных выше, за вторую половину 2017 года составлены акты жилищно-бытовых условий на проведение ремонтов ещё трем жильцам многоквартирных домов на улице Киевская. Они отсутствовали в Мариуполе от года до двух лет.
По данным Левобережной райадминистрации, после обстрела «Восточного» было повреждено 76 многоэтажек, 209 частных домов, 8 объектов социальной сферы в том числе 4 школы и 3 детских сада. Также были повреждены 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптека, кафе и СТО. Всего пострадало 374 объекта.
Все они восстановлены, на что потрачено из городского бюджета 31,1 млн грн. В том числе на восстановление домов повышенной этажности – 12 млн грн. Также на ремонты выделена материальная помощь в размере 19,1 млн грн.
Из государственного бюджета на цели восстановления выделено 8,1 млн грн, в том числе на восстановление домов повышенной этажности - 2,3 млн грн, материальная помощь составила – 5,8 млн грн.
Также мариупольцам была оказана спонсорская помощь предприятиями - ЧАО «ММК им. Ильича» – 9 млн грн, ЧАО «Азовсталь» – 4,1 млн грн, Марупольский торговый порт – 81 тыс грн, ЧАО «Азовобщемаш» – 131 тыс. грн, ООО «Стэп» - 176 тыс. грн.
На материальную помощь, выделение стройматериалов, техники и рабочей силы международные организации и благотворительные фонды выделили 11,3 млн грн. Общий денежный эквивалент помощи составил 63,8 млн грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, мкр Восточный
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