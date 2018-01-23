В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке

23.01.2018 10:52

Из-за обстрела автобуса в серой зоне возле КПП в Еленовке погиб мужчина 58 лет. Пули попали ему в шею и левую щеку. Кроме того, возле блокпоста ДНР наблюдатели видели труп еще одного человека, сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете, передает vesti-ukr.com.

Наблюдатели видели отверстие в окне автобуса со стороны водителя. Оно появилось в результате попадания пули. Позже члены СММ видели еще одно пулевое отверстие с той же стороны автобуса. По их оценке, в автобусе было 40-50 человек. Он двигался в северном направлении к югу от упомянутого блокпоста и попал под обстрел с запада.

В палатке неотложной медицинской помощи, установленной рядом с автобусной остановкой, наблюдатели также увидели двух мужчин: у одного была кровь на левой стороне лица, а у другого были пулевые ранения на шее и левой щеке. Медики пытались реанимировать его.

В 13:36 наблюдатели зафиксировали множественные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия примерно в 1–2 км к юго-западу от остановки, а затем шесть взрывов на расстоянии около 2–4 км в том же направлении.

Прежде чем наблюдатели покинули указанный район, боевик ДНР сообщил им, что мужчина с пулевыми ранениями шеи и левой щеки скончался, а второго мужчину отвезли в больницу в Донецке.

Эту информацию подтвердили в Донецкой областной клинической травматологической больнице. По словам медиков, 21 января к ним доставили мужчину с ранением шеи и щеки. Пуля осталась внутри его тела. У него также была сломана челюсть.

Напомним, инцидент собстрелом автобуса произошел 21 января в 13:30. Пункт пропуска "Еленовка" закрыли. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские силовики якобы открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения.