В Украине хотят запустить миротворческую миссию ООН на Донбассе в 2018 году

23.01.2018 08:23

Украинские власти ставят перед собой цель запустить работу миротворческой миссии ООН на Донбассе в этом году. Об этом в понедельник сообщила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская в эфире телеканала "Пятый", передает strana.ua.

"На 18-й год, по крайней мере, что я понимаю и знаю, то украинская дипломатия и президент [Петр Порошенко] ставят себе цель иметь миротворцев, иметь решение относительно миротворцев.

Каким образом это будет обеспечено, я думаю, это надо говорить с теми, кто принимает решения и ведет переговоры на наивысшем уровне", - сказала она.