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Вооружаются и минируют территорию: в ОБСЕ заявили о признаках скорого обострения на Донбассе
Стороны конфликта на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в скором времени. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время пресс-брифинга, передает "Украинская правда".
Хуг сказал, что боевики "ЛНР"-"ДНР" и украинские военнослужащие активно окапываются вдоль всей линии разграничения.
"Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", - отметил первый заместитель главы СММ ОБСЕ.
По его словам, стороны не соблюдают Минские соглашения, а также не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, а, наоборот, устанавливают еще больше мин.
Хуг добавил, что военная техника находится на огневых позициях как со стороны боевиков, так и со стороны сил АТО.
"Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", - констатирует Александр Хуг.
Так же на своей странице в Twitter СММ ОБСЕ опубликовала фото с беспилотника, которые подтверждают слова Хуга.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ЛНР, АТО, Минские договоренности, минирование, СММ ОБСЕ
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