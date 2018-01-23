Вооружаются и минируют территорию: в ОБСЕ заявили о признаках скорого обострения на Донбассе

23.01.2018 12:39

Стороны конфликта на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в скором времени. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время пресс-брифинга, передает "Украинская правда".

Хуг сказал, что боевики "ЛНР"-"ДНР" и украинские военнослужащие активно окапываются вдоль всей линии разграничения.

"Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", - отметил первый заместитель главы СММ ОБСЕ.

По его словам, стороны не соблюдают Минские соглашения, а также не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, а, наоборот, устанавливают еще больше мин.

Хуг добавил, что военная техника находится на огневых позициях как со стороны боевиков, так и со стороны сил АТО.

"Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", - констатирует Александр Хуг.

Так же на своей странице в Twitter СММ ОБСЕ опубликовала фото с беспилотника, которые подтверждают слова Хуга.