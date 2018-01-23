Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО

23.01.2018 17:21

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко насмешил Сеть приглашением обращаться в Донецк для украинских студентов, заманивая возможностью получить "официальный диплом" "ДНР" и дистанционно учиться по разработанным в "республике" программам, передает dialog.ua.

Об этом говорится в видеосюжете, который был опубликован подконтрольным боевикам телеканалом. В сюжете местные журналисты упомянули о паузе в обучении украинских студентов из-за проблем с отоплением в учебных заведениях страны, при этом со специальным обращением к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова обратился главарь "ДНР" Захарченко, обещая преподавание с "нормальной, человеческой историей" с донецкими преподавателями и местными учебными программами.

При этом особенно Захарченко подчеркнул гарантированное получение украинскими студентами лицензированных дипломов "ДНР", чем вызвал насмешки пользователей соцсетей.