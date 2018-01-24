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Архив - Донецкая область

В Донецке нашли "окно в Украину"

24.01.2018 13:00
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В Донецке нашли "окно в Украину"

В Донецке нашлось место, где принимается связь практически всех украинских мобильных операторов, пишет 62.ua.
Как сообщают в социальных сетях дончане в Кировском районе Донецка на мосту на станции Рутченково можно принять связь Vodafone (МТС), Киевстар и Лайф.
В сети шутят, что это место еще не оккупировано «русским миром».



Теги: Донецк, Донбасс, Киевстар, Vodafone, мобильная связь, lifecell
 
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