Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»

24.01.2018 08:10

Пользователей Интернета насмешило заявление главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко о том, что украинские студенты могут обращаться в Донецк, заманивая возможностью получения «официального диплома» «ДНР» и пройти дистанционное обучение по программам, разработанным в «республике». Как передает replyua.net, об этом идет речь в видеосюжете, опубликованном подконтрольным боевикам телеканалом.



В сюжете местные СМИ вспомнили о паузе в обучении студентов украинских вузов в связи с проблемами с отоплением в учебных заведениях страны. После этого Захарченко выступил со специальным обращением к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова и пообещал, что преподаватели Донецка будут излагать учебный материал с «нормальной, человеческой историей» и местными учебными программами. В особенности, Захарченко акцентировал внимание на гарантии получения украинскими студентами лицензированных дипломов «ДНР», что вызвало насмешку пользователей соцсетей.