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Архив - Донецкая область

Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей

25.01.2018 12:06
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Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей

«У нас реальна проблема, - пишет волонтер Роман Доник в Фейсбуке. - Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей. Це може бути солдат пройдисвіт з відеокамерою, який заліпить постановочний ролік на Ютьюб. Це може бути аферист з десятком знайомих волонтерів, яким він наїздив по вухах. Це може бути "ветеран АТО", що не просихав від горілки під час служби, але відкрив ГОшку з гучною назвою. Це може бути хто завгодно, здатний підняти істерику і залучити медіаресур + громадськість + зраду. Вони зараз рулять аж до кадрових рішень.
Правда зовсім не зрозуміло, коли звільнять усіх норамльних, воювати хто буде? Тому що ось ті хто кричить голосніше за всіх, воювати не підуть. Вони на це не підписувалися.
А ті хто реално воює і воював, вони ж не публічні. Їм особливо ніколи. Вони справою зайняті. Але так не буди завжди»



Теги: Донбасс, армия, заложник, проблемы
 
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