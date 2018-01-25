.Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone

25.01.2018 14:26

Террористы так называемых ДНР и ЛНР запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine, Киевстар и Интертелеком. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на свои источники в Луганске.

В первую очередь, отмечает источник, запрет касается всех "бюджетников". "Люди реально обрадовались, когда появилась мобильная связь в городе. Были ж как в темнице: ничего и не видно, и не слышно. Пропаганда и обвинения в сторону Украины лились с экранов ТВ: это Украина якобы не хочет платить пенсию, это ВСУ "специально не пускают" Vodafone Ukraine. В итоге Украина сделала связь, и прошел этот истеризм. Но им (боевикам, - ред.) нужна новая страшилка", - отметил собеседник издания. По его словам, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Ukraine якобы всех прослушивает.

Также один из источников в Донецк уточнил, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор Феникс. "При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - сказал он.

Другой источник добавил, что это сделано было специально, поскольку ранее им запретили выезжать из временно оккупированной территории Донецкой области. Он также подтвердил, что мобильной связи Vodafone Ukraine нет с 11 января.