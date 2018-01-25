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Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов
25.01.2018 20:53
На протяжении сегодняшнего дня, 25 января, российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.
Оба случая нарушения режима тишины зафиксированы на Донецком направлении. Так, противник из 120-миллиметровых минометов вел огонь по нашим опорным пунктам возле Новотроицкого.
Кроме того, из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции под Водяным.
«В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, обстрел, Новотроицкое, минометы
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