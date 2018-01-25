Отрезали уши девочке: Тука шокировал "подвигами" скандально известных айдаровцев

25.01.2018 08:28

Экс-участник АТО Павел Тука рассказал, что владеет информацией о том, что бывший начальник штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит и его соратник Игорь Радченко (позывной "Рубеж") якобы причастны к тяжелым преступлениям, осуществленным во время несения службы на Донбассе. В частности, речь идет о мародерстве и разбойных нападениях. Своими данными он поделился в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

"Один штришок к портрету. Сергей Мельничук рассказывает, что когда искал в шкафчике Лихолита украденную печать части, нашел там украденные из частного дома ценные иконы. Он их тогда сфотографировал – и их вернули владельцу. И что мы видим на суде по этому персонажу? Под давлением общественности Лихолита выпускают. Ну вот как это?!" — возмутился Тука.

Кроме того, он рассказал, что в комментариях под одним из его постов в сети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что свидетели по делам Лихолита и Радченко предоставили показания, согласно которым данные экс-бойцы подозреваются в отрезании ушей девятилетней девочке ради того, чтобы снять золотые серьги.

"Я думаю, если об этом говорит главный военный прокурор — он говорит, имея железные основания и доказательства. Ну, посмотрим. И здесь, как и во многих других случаях, отъявленных негодяев и подонков, которых судят за реальные преступления, общество провозглашает "бедными патриотами", которых сажает "злочинна влада". И это очень плохо. Особенно учитывая, сколько военных и гражданских сидят в тюрьмах за преступления, которых они реально не совершали. Но до них почему-то мало кому есть дело", — с горечью подытожил Тука.

Как сообщал "Обозреватель", Тука также заявил, что сейчас в Украине орудует много аферистов, которые используют экс-бойцов АТО для реализации таких грязных корыстных целей, как рейдерство и крышевание личных коммерческих интересов.