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После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»
25.01.2018 18:56
Предприимчивые жители "народной республики" предлагают "туры" в места, где работает украинский сотовый оператор.
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" появились объявления, в которых предприниматели предлагают желающим свозить их в места, где есть связь Vodafone. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в четверг, 25 января, сообщает сайт города Донецка, подкрепив публикацию соответствующим фото.
"Находчивые предприниматели ОРДО организуют поездки по сакральным местам "республики", где "есть связь МТС"", - пишет издание.
Тем временем в сети интернет распространяют карту, на которой отмечены места, где работает связь украинского сотового оператора.
Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
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