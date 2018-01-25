Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»

25.01.2018 18:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»

Предприимчивые жители "народной республики" предлагают "туры" в места, где работает украинский сотовый оператор.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" появились объявления, в которых предприниматели предлагают желающим свозить их в места, где есть связь Vodafone. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в четверг, 25 января, сообщает сайт города Донецка, подкрепив публикацию соответствующим фото.

"Находчивые предприниматели ОРДО организуют поездки по сакральным местам "республики", где "есть связь МТС"", - пишет издание.

Тем временем в сети интернет распространяют карту, на которой отмечены места, где работает связь украинского сотового оператора.



Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх