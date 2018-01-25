Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники

25.01.2018 19:34

В российском Волгограде всего в 330 км от границ Украины была зафиксирована колонна тяжелой боевой техники, в частности, ракетные комплексы “Искандер-М” и установки С-400. Об этом сообщил InfoNapalm, передает “Диалог.UA”.

Отмечается что в колонне к границе Украины двигались три единицы “Искандер-М”, а также четыре С-300ПМУ2. Доказательство тому обнародовала в Instagram жительница Волгограда. “Уж и не знаю, куда они. Может на выборы”, - подписала девушка видео, запечатлевшее технику.

Согласно официальным данным, колонну пригнали в Волгоград для парада по случаю 75-летия победы советских войск под Сталинградом. Помимо “Искандеров” и С-400 на нем также будут присутствовать “Смерчи”, “Торнадо”, “Панцири” и прочая смертоносная техника, которую РФ неоднократно использовала на украинском Донбассе.

В частности, именно из РСЗО “Смерч” в 2015 году был обстрелян украинский Краматорск, в результате чего погибли 17 человек.