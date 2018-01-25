Школы Краматорска закрыли на карантин

25.01.2018 21:37

На официальном сайте Управления образования появилось сообщение о том, что все общеобразовательные школы Краматорска закрываются на карантин, сообщает Знамя индустрии.

Занятия были отменены в связи с превышением эпидпорога по городу. По предварительной информации уроки будут возобновлены 5 февраля