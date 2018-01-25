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Школы Краматорска закрыли на карантин
25.01.2018 21:37
На официальном сайте Управления образования появилось сообщение о том, что все общеобразовательные школы Краматорска закрываются на карантин, сообщает Знамя индустрии.
Занятия были отменены в связи с превышением эпидпорога по городу. По предварительной информации уроки будут возобновлены 5 февраля
Теги: Донбасс, Краматорск, карантин, школы
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