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Архив - Донецкая область

Школы Краматорска закрыли на карантин

25.01.2018 21:37
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Школы Краматорска закрыли на карантин

На официальном сайте Управления образования появилось сообщение о том, что все общеобразовательные школы Краматорска закрываются на карантин, сообщает Знамя индустрии.

Занятия были отменены в связи с превышением эпидпорога по городу. По предварительной информации уроки будут возобновлены 5 февраля



Теги: Донбасс, Краматорск, карантин, школы
 
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