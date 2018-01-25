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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 января
Сегодня утром, 25 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7910 человек и 780 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8135 человек и 1350 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6210 человек и 1050 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3650 человек и 740 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7105 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/70;
КПВВ «Марьинка» – 50/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 70/35;
КПВВ «Гнутово» – 40/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
Наталия: «8:11. На 8:02 в Новотроицке, там, где дают талончики, было 32 машины и 3 льготы. В Донецк».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 10 транспортных средств, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 8 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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