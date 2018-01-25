Жители ОРДЛО смогут получить паспорта Украины без очередей: Тука объявил, когда стартует выдача документов вблизи линии фронта

25.01.2018 10:41

В январе-феврале 2018 года вблизи линии соприкосновения на Донбассе будет происходить изготовление украинских паспортов для жителей временно оккупированных территорий. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объявил о том, что Киев намерен наладить выдачу паспортов вблизи линии разграничения, передает "Диалог.UA".

"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", – сказал он. Уточняется, что система должна заработать в январе-феврале специально для удобства жителей неподконтрольных территорий "Чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, достигшие 16-летнего возраста, могли получить украинские легальные документы, не перемещаясь вглубь территории и не ожидая иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов", – пояснил Тука.